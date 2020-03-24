По поручению Владимира Васильева в Дагестане создан Ситуационный центр

23 марта Лидеру Дагестана Владимиру Васильеву представили Ситуационный центр по защите от появления и распространения коронавируса в республике. Сведения об этом опубликованы на сайте Главы Дагестана.

Эльмира Шейхова поведала, что в режиме реального времени Центр дает возможность связываться с любым руководством муниципалитетов, органов исполнительной власти и т.д. Как она заметила, в Центре будут собраны все сведения по настоящей ситуации распространения коронавируса. Все сведения будут сразу же анализироваться.

Владимир Васильев провел оперативное собрание, где участвовали заинтересованные руководители. Васильев, перед обсуждением важных тем, заявил, что руководство региона располагает разбивкой населения по возрастным группам. У пенсионеров коронавирус протекает тяжелее, поэтому муниципалитеты должны осознавать какие в каждом районе есть возрастные группы и в каком количестве. Подробнее можно прочитать тут.