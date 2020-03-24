Данную информацию, 23 марта, сообщил первый заместитель председателя Правительства РД Анатолий Карибов на заседании регионального оперативного штаба, созданного для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Подробнее об этом событии можно прочесть на официальном сайте "Махачкалинские известия".
В Дагестан поступит 318 тысяч медицинских масок
- Автор Габи
- 24 марта, 2020. Вторник 10:11
Очень скоро в Республику Дагестан из федерального центра поступят 318 тыс. медицинских масок.
Последнее от Габи
- В Минтруде заработал оперативный Штаб по профилактике распространения коронавирусной инфекции
- В Минтруде заработал оперативный Штаб по профилактике распространения коронавирусной инфекции
- В Дагестане планируется строительство более 80 школ до 2024 года
- Спад активности коронавируса прогнозируется к маю
- Альфа-кетоамиды остановили размножение коронавируса