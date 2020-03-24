ЗАМАНА - В Дагестан поступит 318 тысяч медицинских масок

В Дагестан поступит 318 тысяч медицинских масок

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24 марта, 2020. Вторник 10:11
В Дагестан поступит 318 тысяч медицинских масок

Очень скоро в Республику Дагестан из федерального центра поступят 318 тыс. медицинских масок.

В Дагестан поступит 318 тысяч медицинских масок
Общество

Данную информацию, 23 марта, сообщил первый заместитель председателя Правительства РД Анатолий Карибов на заседании регионального оперативного штаба, созданного для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Подробнее об этом событии можно прочесть на официальном сайте "Махачкалинские известия".

 

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