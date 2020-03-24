Спад активности коронавируса прогнозируется к маю

Однако следует отметить, что несмотря на это, вирус сильно распространился. Согласно данным онлайн-карты распространения коронавируса, в общей сложности в мире заражено 367 тысяч людей, а погибли 16,1 тысяча человек. В РФ на данный момент общее число пациентов приравнивается к 438, 17 человек выздоровели.