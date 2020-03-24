ЗАМАНА - Спад активности коронавируса прогнозируется к маю

Спад активности коронавируса прогнозируется к маю

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24 марта, 2020. Вторник 08:47
Спад активности коронавируса прогнозируется к маю

Спад активности нового коронавируса возможно произойдёт ближе к маю. Так считает главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.

Спад активности коронавируса прогнозируется к маю
Общество

Однако следует отметить, что несмотря на это, вирус сильно распространился. Согласно данным онлайн-карты распространения коронавируса, в общей сложности в мире заражено 367 тысяч людей, а погибли 16,1 тысяча человек. В РФ на данный момент общее число пациентов приравнивается к 438, 17 человек выздоровели.

 

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