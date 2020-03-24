Альфа-кетоамиды остановили размножение коронавируса

Ученые усовершенствовали альфа-кетоамиды, приводящие к нарушению работы основной протеазы коронавируса. Для этих целей смогли получить кристаллическую структуру вирусного белка и его комплекса с ингибитором.

Как сообщает Science, новые вещества продолжительное время находятся в человеческих клетках. При этом тестирование на мышах выявило, что препарату удаётся попасть в лёгкие и остаться в них. Ингаляции альфа-кетоамидов не приводят к возникновению побочных эффектов. Так, есть возможность разрабатывать препарат с помощью полученных веществ.