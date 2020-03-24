Как сообщает Science, новые вещества продолжительное время находятся в человеческих клетках. При этом тестирование на мышах выявило, что препарату удаётся попасть в лёгкие и остаться в них. Ингаляции альфа-кетоамидов не приводят к возникновению побочных эффектов. Так, есть возможность разрабатывать препарат с помощью полученных веществ.
Альфа-кетоамиды остановили размножение коронавируса
- Автор Габи
- 24 марта, 2020. Вторник 08:35
Ученые усовершенствовали альфа-кетоамиды, приводящие к нарушению работы основной протеазы коронавируса. Для этих целей смогли получить кристаллическую структуру вирусного белка и его комплекса с ингибитором.
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