Такая деятельность проводится из-за дефицита медицинских масок в аптеках вследствие распространения коронавируса. Ими обеспечат студентов и педагогов колледжей, а также обучающихся других образовательных организаций Дагестана.
В колледжах Дагестана начали шить медицинские маски
- Автор Габи
- 24 марта, 2020. Вторник 08:16
Восемь колледжей РД по поручению минобра региона привлечены к изготовлению медицинских масок. За прошедшие выходные (21−22 марта) в швейных мастерских учреждений среднего профессионального образования изготовили свыше двух тысяч средств индивидуальной защиты, сообщается в пресс-службе министерства образования и науки республики.
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