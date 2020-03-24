ЗАМАНА - В колледжах Дагестана начали шить медицинские маски

В колледжах Дагестана начали шить медицинские маски

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24 марта, 2020. Вторник 08:16
В колледжах Дагестана начали шить медицинские маски

Восемь колледжей РД по поручению минобра региона привлечены к изготовлению медицинских масок. За прошедшие выходные (21−22 марта) в швейных мастерских учреждений среднего профессионального образования изготовили свыше двух тысяч средств индивидуальной защиты, сообщается в пресс-службе министерства образования и науки республики.

В колледжах Дагестана начали шить медицинские маски
Общество

Такая деятельность проводится из-за дефицита медицинских масок в аптеках вследствие распространения коронавируса. Ими обеспечат студентов и педагогов колледжей, а также обучающихся других образовательных организаций Дагестана.

 

 

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