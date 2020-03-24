В колледжах Дагестана начали шить медицинские маски

Восемь колледжей РД по поручению минобра региона привлечены к изготовлению медицинских масок. За прошедшие выходные (21−22 марта) в швейных мастерских учреждений среднего профессионального образования изготовили свыше двух тысяч средств индивидуальной защиты, сообщается в пресс-службе министерства образования и науки республики.