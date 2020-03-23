Такое заявление сделали некоторые китайские ученые. Для проверки гипотезы через 2 года на орбиту нашей планеты отправят устойчивые к изменениям температуры бактерии. Известный экзобиолог Чандра Викрамасингх из Кардиффского университета в Уэльсе на днях поделилась интересной мыслью, что COVID-19 мог возникнуть на Земле с метеорита, который взорвался над Китаем в октябре. По мнение экзобиолога, метеорит мог что-то в себе прятать. Научный мир допускает, что такая версия имеет право на существование. Но для подтверждения гипотезы нужны научные исследования.
Российский ученый допустил попадание коронавируса на Землю из космоса
- Автор Мадина
- 23 марта, 2020. Понедельник 16:06
Коронавирус COVID-19 мог попасть на Землю из Космоса.
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