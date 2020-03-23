На сайте по адресу мывместе2020.рф у каждого желающего есть возможность предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости. Более подробную информацию читайте на официальном сайте ТАСС.
В России стартовала акция взаимопомощи #МыВместе
- Автор Габи
- 23 марта, 2020. Понедельник 13:42
Агрегатор для граждан и организаций, желающим оказывать помощь другим во время коронавируса, начал функционировать в субботу в рамках акции #МыВместе.
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