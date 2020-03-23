Сообщают, что новый вид ящеров был назван Multifissoolithus shimonosekiensis.
Он относился к разряду средних или крупных динозавров, но пока нет подтверждения. По самой большой оси яйцо имеет длину 10 см. Примерный возраст его около 100-120 миллион лет. Также журнале опубликовано, что такие окаменелости были обнаружены в провинции Чжэцзян в Китае и в провинции Кёнги в Южной Корее, но открытие Симидзу отличается толщиной скорлупы, которая составляет 3 мм, а поверхность яйца имеет более широкие разрывы по всей длине. Из-за этого было принято решение, что яйцо стоит отнести к другому виду древних ящеров. Симидзу упомянул, что его очень радует факт признания динозавра, относящегося к новому виду. Открытие было совершено на основании обнаруженного в 1965 году яйца.
Обнаружена древнейшая окаменелость предка современных кур и уток
- Автор Мадина
- 23 марта, 2020. Понедельник 13:34
Найденное в Японии окаменелое яйцо динозавра относят к новому виду древних существ, опубликовал информацию академический интернет журнал института префектуры Фукуи.
Сообщают, что новый вид ящеров был назван Multifissoolithus shimonosekiensis.
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