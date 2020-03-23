Как проинформировали в Минстрое РД, для того, чтобы участвовать в программе получателям субсидии необходимо воспользоваться собственными средствами в размере не менее 750 тыс. рублей. В ведомстве отметили, что жителям Дагестана не нужно реагировать на сомнительные частные объявления, а обращаться в рабочие дни только к сотрудникам министерства. Приём заявлений будет продолжаться до 1 июля
В Дагестане с 1 апреля начнется прием заявлений на предоставление субсидий на жилье инвалидам
- Автор Габи
- 23 марта, 2020. Понедельник 13:21
С первого апреля начнется прием заявлений на предоставление субсидий для приобретения жилья инвалидам I группы и семьям, имеющим детей-инвалидов. Максимальный размер социальной выплаты - около 1 млн 700 тыс. рублей.
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