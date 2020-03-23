В Дагестане с 1 апреля начнется прием заявлений на предоставление субсидий на жилье инвалидам

Как проинформировали в Минстрое РД, для того, чтобы участвовать в программе получателям субсидии необходимо воспользоваться собственными средствами в размере не менее 750 тыс. рублей. В ведомстве отметили, что жителям Дагестана не нужно реагировать на сомнительные частные объявления, а обращаться в рабочие дни только к сотрудникам министерства. Приём заявлений будет продолжаться до 1 июля