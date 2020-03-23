ЗАМАНА - В Избербаше наладили выпуск медицинских масок

В Избербаше наладили выпуск медицинских масок

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23 марта, 2020. Понедельник 11:48
В Избербаше наладили выпуск медицинских масок

Чтобы хоть немного снизить напряженность и удовлетворить возросший спрос на защитные маски, администрация города Избербаш выступила с инициативой задействовать способности Индустриально-промышленного колледжа, в котором уже долгие годы обучают профессии портного.

В Избербаше наладили выпуск медицинских масок
Общество

На базе учебного заведения недавно решили наладить выпуск марлевых медицинских масок, применяемых ещё в советские времена. Известно, что такие маски даже эффективней обычных. Подробнее читайте здесь

 

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