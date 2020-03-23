На базе учебного заведения недавно решили наладить выпуск марлевых медицинских масок, применяемых ещё в советские времена. Известно, что такие маски даже эффективней обычных. Подробнее читайте здесь
В Избербаше наладили выпуск медицинских масок
- Автор Габи
- 23 марта, 2020. Понедельник 11:48
Чтобы хоть немного снизить напряженность и удовлетворить возросший спрос на защитные маски, администрация города Избербаш выступила с инициативой задействовать способности Индустриально-промышленного колледжа, в котором уже долгие годы обучают профессии портного.
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