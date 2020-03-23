Основным вопросом заседания стало обеспечение карантина для защиты от распространения коронавируса в республике. Подробнее можно прочитать тут.
Владимир Иванов: «Мы должны принять все превентивные меры, чтобы не допустить проникновения и распространения вируса»
- Автор Мадина
- 23 марта, 2020. Понедельник 10:52
Тему коронавирусной ситуации в Дагестана обговорили 20 марта.
Последнее от Мадина
- Владимир Иванов: «Мы должны принять все превентивные меры, чтобы не допустить проникновения и распространения вируса»
- Обсуждены перспективы развития машиностроительных предприятий Дагестана
- Обсуждены перспективы развития машиностроительных предприятий Дагестана
- В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
- Продовольственные рынки Махачкалы подверглись инспекции