В Дагестане стартовала акция по посадке деревьев «Сад памяти»
- Автор Габи
- 23 марта, 2020. Понедельник 09:34
В лесах РД сажают деревья в ходе Всероссийской акции «Сад памяти». Об этом сообщает пресс-служба Комитета по лесному хозяйству Дагестана.
Так, специалисты комитета накануне высадили более тысячи саженцев рядом с селением Бамматюрт Хасавюртовского района. Подробнее читайте на официальном сайте РИА Дагестан
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