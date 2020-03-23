В Дагестане стартовала акция по посадке деревьев «Сад памяти»

В лесах РД сажают деревья в ходе Всероссийской акции «Сад памяти». Об этом сообщает пресс-служба Комитета по лесному хозяйству Дагестана.



Так, специалисты комитета накануне высадили более тысячи саженцев рядом с селением Бамматюрт Хасавюртовского района. Подробнее читайте на официальном сайте РИА Дагестан