ЗАМАНА - 16-летняя москвичка вылечилась от коронавируса

16-летняя москвичка вылечилась от коронавируса

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23 марта, 2020. Понедельник 08:24
16-летняя москвичка вылечилась от коронавируса

В Москве 16-летний подросток излечился от коронавируса. Об этом поведала заместитель столичного градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

16-летняя москвичка вылечилась от коронавируса
Общество

Сообщают, юная девушка уже выписалась из больницы. Это уже 9-й случай излечения от коронавируса в Москве. Подросток вернулась в Россию из Италии, после чего у нее был обнаружен коронавирус. Она пребывала на лечении 2 недели, помещенная в изоляционный бокс. Родственники девушки остаются под наблюдением.

 

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