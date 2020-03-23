Американские тюрьмы начали выпускать заключенных из-за коронавируса

Сообщают, что на свободу выходят только те люди, которые виновны в преступлениях маленькой степени тяжести, а также подростки, пенсионеры и больные. Так, заключенных уже начали освобождать тюрьмы в Калифорнии, Нью-Йорке, Техасе и еще в не менее 10 штатах.

Судья в штате Огайо передает, что тюрьмы не открывают двери и не дают так легко преступникам выходить. Суды самостоятельно ищут неопасных заключенных и рассматривают инциденты в тюрьме с высоким риском для здоровья.

Издание также сообщает, что сразу в нескольких штатах коронавирусом заболели работники тюрем. Это послужило к началу карантина среди заключенных.