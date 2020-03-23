ЗАМАНА - Американские тюрьмы начали выпускать заключенных из-за коронавируса

Американские тюрьмы начали выпускать заключенных из-за коронавируса

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23 марта, 2020. Понедельник 08:05
Американские тюрьмы начали выпускать заключенных из-за коронавируса

Тюрьмы США начали выпускать преступников, дабы не допустить заражения коронавирусом. Об этом передает The Wall Street Journal.

Американские тюрьмы начали выпускать заключенных из-за коронавируса
Общество

Сообщают, что на свободу выходят только те люди, которые виновны в преступлениях маленькой степени тяжести, а также подростки, пенсионеры и больные. Так, заключенных уже начали освобождать тюрьмы в Калифорнии, Нью-Йорке, Техасе и еще в не менее 10 штатах.

Судья в штате Огайо передает, что тюрьмы не открывают двери и не дают так легко преступникам выходить. Суды самостоятельно ищут неопасных заключенных и рассматривают инциденты в тюрьме с высоким риском для здоровья.

Издание также сообщает, что сразу в нескольких штатах коронавирусом заболели работники тюрем. Это послужило к началу карантина среди заключенных.

 

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