Отныне электронный больничный с 20 марта можно оформить на сайте Фонда социального страхования

К заявлению нужно прикрепить фотографию билетов или других документов, подтверждающих, что вы уезжали из России. Оформить больничный можно не только себе, но и на тем, кто с вами живет в одном доме. Такой больничный, выданный в связи с карантином, будет выплачиваться частями. Первая выплата будет начислена через 7 календарных дней пребывания в карантине, а вторая — после закрытия больничного. По всем имеющимся вопросам ФСС открывает горячую линию 8 (8722) 56-01-58.