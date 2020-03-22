ЗАМАНА - Отныне электронный больничный с 20 марта можно оформить на сайте Фонда социального страхования

Отныне электронный больничный с 20 марта можно оформить на сайте Фонда социального страхования

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22 марта, 2020. Воскресенье 16:27
Отныне электронный больничный с 20 марта можно оформить на сайте Фонда социального страхования

Отныне электронный больничный с 20 марта можно оформить на сайте Фонда социального страхования.

Отныне электронный больничный с 20 марта можно оформить на сайте Фонда социального страхования
Общество

К заявлению нужно прикрепить фотографию билетов или других документов, подтверждающих, что вы уезжали из России. Оформить больничный можно не только себе, но и на тем, кто с вами живет в одном доме. Такой больничный, выданный в связи с карантином, будет выплачиваться частями. Первая выплата будет начислена через 7 календарных дней пребывания в карантине, а вторая — после закрытия больничного. По всем имеющимся вопросам ФСС открывает горячую линию 8 (8722) 56-01-58.

 

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