Минздрав РД проводит проверку по случаю, где врач звал в больницу больную на карантине
- Автор Мадина
- 21 марта, 2020. Суббота 19:21
В интернете стал популярным ролик, на котором дама, приехавшая из Италии, говорит с медиком одной из республиканских поликлиник.
Автор ролика сообщает, что врач поликлиники попросил ее приехать туда, хоть она и пребывает на карантине 2 недели. Напомним, что по инструкции правительства, людям, приехавшим из стран, где обстоит серьезная пандемия коронавируса, нужно по приезде сообщить по телефону в поликлинику по месту прикрепления о том, что они были в такой стране. О данном инциденте Минздраву известно, начата проверка, ищем имя медика, разъяснительная работа ведется и с главными врачами учреждений. Подробнее можно прочитать тут.
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