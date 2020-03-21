Автор ролика сообщает, что врач поликлиники попросил ее приехать туда, хоть она и пребывает на карантине 2 недели. Напомним, что по инструкции правительства, людям, приехавшим из стран, где обстоит серьезная пандемия коронавируса, нужно по приезде сообщить по телефону в поликлинику по месту прикрепления о том, что они были в такой стране. О данном инциденте Минздраву известно, начата проверка, ищем имя медика, разъяснительная работа ведется и с главными врачами учреждений. Подробнее можно прочитать тут.