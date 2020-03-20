Обсуждены вопросы готовности Дагестана к пожароопасному периоду 2020 года
- Автор Габи
- 20 марта, 2020. Пятница 15:35
В Главном управлении МЧС России по РД состоялось заседание Комиссии при Главе республики по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности на 2020 год.
Мероприятие состоялось во главе с вице-премьером региона Рамазаном Джафаровым и начальником ГУ МЧС России по Республике Дагестан Нариманом Казимагамедовом. Более подробную информацию о данном событии можно прочесть здесь
Последнее от Габи
- Вирус COVID-19: реальная картина и фейковые вбросы
- Обсуждены вопросы готовности Дагестана к пожароопасному периоду 2020 года
- Заира Мусалова прокомментировала поправки в Конституцию Российской Федерации
- Глава Дагестана вручил Абдулмуслиму Абдулмуслимову орден «За заслуги перед Республикой Дагестан»
- Министр финансов Юнус Саадуев награждён орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»