ЗАМАНА - Обсуждены вопросы готовности Дагестана к пожароопасному периоду 2020 года

Обсуждены вопросы готовности Дагестана к пожароопасному периоду 2020 года

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20 марта, 2020. Пятница 15:35
Обсуждены вопросы готовности Дагестана к пожароопасному периоду 2020 года
В Главном управлении МЧС России по РД состоялось заседание Комиссии при Главе республики по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности на 2020 год.
Обсуждены вопросы готовности Дагестана к пожароопасному периоду 2020 года
Общество

 Мероприятие состоялось во главе с вице-премьером региона Рамазаном Джафаровым и начальником ГУ МЧС России по Республике Дагестан Нариманом Казимагамедовом. Более подробную информацию о данном событии можно прочесть здесь

 

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