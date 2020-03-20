Обсуждены вопросы готовности Дагестана к пожароопасному периоду 2020 года

В Главном управлении МЧС России по РД состоялось заседание Комиссии при Главе республики по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности на 2020 год.