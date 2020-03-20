Количество излечившихся в России дошло до 9 человек, сообщается на сайте стоп-коронавирус.рф.
Еще четыре человека излечились от коронавируса в России
- Автор Мадина
- 20 марта, 2020. Пятница 13:59
В РФ еще 4 гражданина излечились от коронавируса.
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