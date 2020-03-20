ЗАМАНА - Еще четыре человека излечились от коронавируса в России

Еще четыре человека излечились от коронавируса в России

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20 марта, 2020. Пятница 13:59
Еще четыре человека излечились от коронавируса в России

В РФ еще 4 гражданина излечились от коронавируса. 

Еще четыре человека излечились от коронавируса в России
Общество

Количество излечившихся в России дошло до 9 человек, сообщается на сайте стоп-коронавирус.рф.

 

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