На сайте «Мой Дагестан» открыт раздел «COVID-19»

В этом разделе будут публиковаться важные новости по коронавирусной ситуации в Дагестане: количество зараженных, число выздоровевших и число проведенных исследований на коронавирус. Также размещены сведения о симптомах коронавируса, способы защиты от коронавирусной инфекции и рекомендации туристам, собирающимся в страну, где выявлена коронавирусная инфекция. Ссылка на данный раздел: https://mydagestan.e-dag.ru/coronavirus/