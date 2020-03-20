ЗАМАНА - На сайте «Мой Дагестан» открыт раздел «COVID-19»

На сайте «Мой Дагестан» открыт раздел «COVID-19»

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20 марта, 2020. Пятница 10:44
На сайте «Мой Дагестан» открыт раздел «COVID-19»

На портале «Мой Дагестан» открыли раздел «COVID-19», посвященный пандемии коронавируса в РД.

На сайте «Мой Дагестан» открыт раздел «COVID-19»
Общество

В этом разделе будут публиковаться важные новости по коронавирусной ситуации в Дагестане: количество зараженных, число выздоровевших и число проведенных исследований на коронавирус. Также размещены сведения о симптомах коронавируса, способы защиты от коронавирусной инфекции и рекомендации туристам, собирающимся в страну, где выявлена коронавирусная инфекция. Ссылка на данный раздел: https://mydagestan.e-dag.ru/coronavirus/

 

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