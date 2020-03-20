ЗАМАНА - В Дагестане создадут штаб для помощи пожилым и маломобильным людям из-за коронавируса

В Дагестане создадут штаб для помощи пожилым и маломобильным людям из-за коронавируса

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20 марта, 2020. Пятница 10:38
В Дагестане создадут штаб для помощи пожилым и маломобильным людям из-за коронавируса

Дагестанский штаб для помощи пожилым и маломобильным людям организуют в регионе из-за опасности коронавируса, сообщает ТАСС.

В Дагестане создадут штаб для помощи пожилым и маломобильным людям из-за коронавируса
Общество

Сообщают, что штабы начали работу уже в 28 субъектах России. В Дагестане штаб начнет работать в ближайшее время. Пенсионеры и маломобильные люди смогут направить заявку на оказание помощи с покупкой и доставкой продовольственных товаров, лекарств и средств первой необходимости, сообщает ТАСС. Штаб будет работать с 08:00 до 20:00 без выходных Подробнее можно прочитать тут.

 

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