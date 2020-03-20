В Дагестане создадут штаб для помощи пожилым и маломобильным людям из-за коронавируса

Сообщают, что штабы начали работу уже в 28 субъектах России. В Дагестане штаб начнет работать в ближайшее время. Пенсионеры и маломобильные люди смогут направить заявку на оказание помощи с покупкой и доставкой продовольственных товаров, лекарств и средств первой необходимости, сообщает ТАСС. Штаб будет работать с 08:00 до 20:00 без выходных Подробнее можно прочитать тут.