Сообщают, что штабы начали работу уже в 28 субъектах России. В Дагестане штаб начнет работать в ближайшее время. Пенсионеры и маломобильные люди смогут направить заявку на оказание помощи с покупкой и доставкой продовольственных товаров, лекарств и средств первой необходимости, сообщает ТАСС. Штаб будет работать с 08:00 до 20:00 без выходных Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане создадут штаб для помощи пожилым и маломобильным людям из-за коронавируса
- Автор Мадина
- 20 марта, 2020. Пятница 10:38
Дагестанский штаб для помощи пожилым и маломобильным людям организуют в регионе из-за опасности коронавируса, сообщает ТАСС.
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