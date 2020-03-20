19 марта рано утром на махачкалинском 2-м рынке появился с проверкой заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Эмин Шайхгасанов. По его словам, нехватки продуктов на рынке не наблюдается. Цены бывают немного завышены на овощи, курицу и яйца. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане проблем с продуктами на рынке нет
- Автор Мадина
- 20 марта, 2020. Пятница 10:21
Сотрудники Минсельхозпрода Дагестана продолжают следить за обеспечением продовольственными товарами и колебаниями цен на них.
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