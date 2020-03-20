В Дагестане проблем с продуктами на рынке нет

Сотрудники Минсельхозпрода Дагестана продолжают следить за обеспечением продовольственными товарами и колебаниями цен на них.

19 марта рано утром на махачкалинском 2-м рынке появился с проверкой заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Эмин Шайхгасанов. По его словам, нехватки продуктов на рынке не наблюдается. Цены бывают немного завышены на овощи, курицу и яйца. Подробнее можно прочитать тут.