ЗАМАНА - В Дагестане проблем с продуктами на рынке нет

В Дагестане проблем с продуктами на рынке нет

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20 марта, 2020. Пятница 10:21
В Дагестане проблем с продуктами на рынке нет В Дагестане проблем с продуктами на рынке нет

Сотрудники Минсельхозпрода Дагестана продолжают следить за обеспечением продовольственными товарами и колебаниями цен на них.

В Дагестане проблем с продуктами на рынке нет
Общество

19 марта рано утром на махачкалинском 2-м рынке появился с проверкой заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Эмин Шайхгасанов. По его словам, нехватки продуктов на рынке не наблюдается. Цены бывают немного завышены на овощи, курицу и яйца. Подробнее можно прочитать тут.

 

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