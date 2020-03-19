В этом разделе будет актуальная информация по эпидемиологической ситуации республики: количество заражённых, число выздоровевших, а также общее число проведённых исследований на наличие коронавирусной инфекции.
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На портале «Мой Дагестан» открыли раздел «COVID-19». Он посвящён ситуации с распространением коронавируса в РД.
В этом разделе будет актуальная информация по эпидемиологической ситуации республики: количество заражённых, число выздоровевших, а также общее число проведённых исследований на наличие коронавирусной инфекции.
Ссылка на этот раздел здесь
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