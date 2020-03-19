ЗАМАНА - На сайте «Мой Дагестан» открыт раздел «COVID-19»

На сайте «Мой Дагестан» открыт раздел «COVID-19»

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19 марта, 2020. Четверг 16:16
На сайте «Мой Дагестан» открыт раздел «COVID-19»

На портале «Мой Дагестан» открыли раздел «COVID-19». Он посвящён ситуации с распространением коронавируса в РД.

На сайте «Мой Дагестан» открыт раздел «COVID-19»
Общество

В этом разделе будет актуальная информация по эпидемиологической ситуации республики: количество заражённых, число выздоровевших, а также общее число проведённых исследований на наличие коронавирусной инфекции.

Ссылка на этот раздел здесь

 

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