На сайте «Мой Дагестан» открыт раздел «COVID-19»

На портале «Мой Дагестан» открыли раздел «COVID-19». Он посвящён ситуации с распространением коронавируса в РД.

В этом разделе будет актуальная информация по эпидемиологической ситуации республики: количество заражённых, число выздоровевших, а также общее число проведённых исследований на наличие коронавирусной инфекции.

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