Об этом сообщает в своём Instagram-аккаунте региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Более подробную информацию о событии вы можете прочесть на официальном сайте ТАСС
Республиканский штаб для помощи пожилым и маломобильным людям будет создан в Республике Дагестане из-за распространения коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает в своём Instagram-аккаунте региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Более подробную информацию о событии вы можете прочесть на официальном сайте ТАСС
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