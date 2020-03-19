Предполагается, что это будет двухэтажное модульное здание, состоящее из поликлиники и круглосуточного стационара на 15 коек. Подробную информацию об этом читайте здесь
В селе Кумух возводят новую участковую больницу
- Автор Габи
- 19 марта, 2020. Четверг 14:54
В начале этого года в селе Кумух Буйнакского района начались мероприятия по построению новой участковой больницы.
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