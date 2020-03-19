В селе Кумух возводят новую участковую больницу

В начале этого года в селе Кумух Буйнакского района начались мероприятия по построению новой участковой больницы.

Предполагается, что это будет двухэтажное модульное здание, состоящее из поликлиники и круглосуточного стационара на 15 коек. Подробную информацию об этом читайте здесь