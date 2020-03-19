ЗАМАНА - На выставке в Берлине представлен проект дагестанских архитекторов

На выставке в Берлине представлен проект дагестанских архитекторов

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19 марта, 2020. Четверг 14:27
На выставке в Берлине представлен проект дагестанских архитекторов

В независимой архитектурной галерее AEDES в Берлине открыта выставка проектов лиц, являющихся финалистами Второй Российской молодежной архитектурной биеннале. В частности, участвует проект архитектурного бюро Камиля Цунтаева «Кырлай 2.0».

На выставке в Берлине представлен проект дагестанских архитекторов
Общество

Открытие выставки прошло 13 марта, она продлится до 29 апреля. 

 

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