Открытие выставки прошло 13 марта, она продлится до 29 апреля.
На выставке в Берлине представлен проект дагестанских архитекторов
- Автор Габи
- 19 марта, 2020. Четверг 14:27
В независимой архитектурной галерее AEDES в Берлине открыта выставка проектов лиц, являющихся финалистами Второй Российской молодежной архитектурной биеннале. В частности, участвует проект архитектурного бюро Камиля Цунтаева «Кырлай 2.0».
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