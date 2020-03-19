ЗАМАНА - Представлен перечень махачкалинских дворов и скверов, которые будут благоустроены в 2020 году

Представлен перечень махачкалинских дворов и скверов, которые будут благоустроены в 2020 году

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19 марта, 2020. Четверг 13:48
Представлен перечень махачкалинских дворов и скверов, которые будут благоустроены в 2020 году

Управление ЖКХ администрации столицы Дагестана представило список дворов, где проведут благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды».

Представлен перечень махачкалинских дворов и скверов, которые будут благоустроены в 2020 году
Общество

В частности, в Советском районе благоустроят 12 дворов, в Ленинском и Кировском – по 11. Весь перечень улиц, которые планируют благоустроить можно прочесть здесь

 

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