В частности, в Советском районе благоустроят 12 дворов, в Ленинском и Кировском – по 11. Весь перечень улиц, которые планируют благоустроить можно прочесть здесь
Представлен перечень махачкалинских дворов и скверов, которые будут благоустроены в 2020 году
- Автор Габи
- 19 марта, 2020. Четверг 13:48
Управление ЖКХ администрации столицы Дагестана представило список дворов, где проведут благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды».
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