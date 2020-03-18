ЗАМАНА - «Евровидение» отменят

«Евровидение» отменят

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18 марта, 2020. Среда 15:11
«Евровидение» отменят

Традиционный музыкальный конкурс «Евровидение-2020» могут отменить из-за опасности коронавируса. Информация об этом со ссылкой на источники опубликована в Twitter Израильской корпорации телерадиовещания («Кан»).

«Евровидение» отменят
Общество

На данный момент официального подтверждения этому нет. В Twitter-аккаунте «Евровидения» 17 марта писали, что руководители конкурса следят за новостями о коронавирусе. В скором времени они планируют обнародовать больше информации. 

 

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