Школы и детские сады Дагестана перейдут на свободное посещение

В министерстве образования и науки Дагестана решили ввести свободное посещение для школ и детских садах РД в рамках проведения комплексных мер по защите от распространения коронавируса.

Дети дошкольного возраста смогут свободно посещать сады с 18 марта до 1 мая, ученики школ — до начала весенних каникул. После каникул учеба будет идти в условиях серьезных профилактических мер, или же удаленно.