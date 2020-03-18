Дети дошкольного возраста смогут свободно посещать сады с 18 марта до 1 мая, ученики школ — до начала весенних каникул. После каникул учеба будет идти в условиях серьезных профилактических мер, или же удаленно.
Школы и детские сады Дагестана перейдут на свободное посещение
- Автор Мадина
- 18 марта, 2020. Среда 14:35
В министерстве образования и науки Дагестана решили ввести свободное посещение для школ и детских садах РД в рамках проведения комплексных мер по защите от распространения коронавируса.