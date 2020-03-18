ЗАМАНА - Школы и детские сады Дагестана перейдут на свободное посещение

Школы и детские сады Дагестана перейдут на свободное посещение

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18 марта, 2020. Среда 14:35
Школы и детские сады Дагестана перейдут на свободное посещение

В министерстве образования и науки Дагестана решили ввести свободное посещение для школ и детских садах РД в рамках проведения комплексных мер по защите от распространения коронавируса.

Школы и детские сады Дагестана перейдут на свободное посещение
Общество

Дети дошкольного возраста смогут свободно посещать сады с 18 марта до 1 мая, ученики школ — до начала весенних каникул. После каникул учеба будет идти в условиях серьезных профилактических мер, или же удаленно.

 

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