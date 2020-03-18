У человека в клетках нашли вторую «дверь» для коронавируса

Как передает ToDay News Ufa со ссылкой на bioRxiv, исследователи из Китая обнаружили еще одну дверь для попадания коронавируса в организм человека. Этот “вход” – белок CD147. Такой дверью с успехом используют: предыдущий коронавирус, малярийный плазмодий, возбудитель атипичной пневмонии уже знаком человеку. В данный момент начаты клинические испытания препарата-блокатора для этого белка.