ЗАМАНА - В Дагестане состоится театрализованная постановка "О жизни и подвигах Амет-Хана Султана"

В Дагестане состоится театрализованная постановка "О жизни и подвигах Амет-Хана Султана"

Автор
18 марта, 2020. Среда 13:20
В Дагестане состоится театрализованная постановка &quot;О жизни и подвигах Амет-Хана Султана&quot;

В Дагестане состоится театрализованная постановка «О жизни и подвигах Амет-Хана Султана», подготовленная к отмечаемому в 2020 году 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза, легендарного летчика-аса Амет-Хана Султана для детей младшего школьного возраста.

В Дагестане состоится театрализованная постановка "О жизни и подвигах Амет-Хана Султана"
Общество

Представление состоится 19 марта 2020 г. в ГБУ РД «Лакский государственный музыкально-драматический театр имени Э. Капиева».

Начало – в 15.00 ч.

Дополнительная информация о мероприятии – по телефону +7 963 797-71-17.

 

Прочитано 31 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top