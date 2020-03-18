Представление состоится 19 марта 2020 г. в ГБУ РД «Лакский государственный музыкально-драматический театр имени Э. Капиева».
Начало – в 15.00 ч.
Дополнительная информация о мероприятии – по телефону +7 963 797-71-17.
В Дагестане состоится театрализованная постановка «О жизни и подвигах Амет-Хана Султана», подготовленная к отмечаемому в 2020 году 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза, легендарного летчика-аса Амет-Хана Султана для детей младшего школьного возраста.
Представление состоится 19 марта 2020 г. в ГБУ РД «Лакский государственный музыкально-драматический театр имени Э. Капиева».
Начало – в 15.00 ч.
Дополнительная информация о мероприятии – по телефону +7 963 797-71-17.
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