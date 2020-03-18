ЗАМАНА - Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» стартовала в Дагестане

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» стартовала в Дагестане

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18 марта, 2020. Среда 12:23
Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» стартовала в Дагестане

На территории РД с 16 по 27 марта проходит Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». Согласно антинаркотической акции каждый гражданин имеет возможность конфиденциально сообщить информацию о фактах незаконного оборота наркотиков по номеру телефона: 994-994.

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» стартовала в Дагестане
Общество

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РД. Следует отметить, что акция будет длиться до 27 марта.

 

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