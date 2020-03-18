Все они будут оборудованы компьютерами с доступом в единую информационную систему. Более подробную информацию можно прочесть здесь
В Дагестане идет работа по автоматизации рабочих мест врачей
- Автор Габи
- 18 марта, 2020. Среда 11:51
Согласно национальному проекту «Здравоохранение» в РД обеспечат компьютерами и электронной цифровой подписью свыше 14 тыс. рабочих мест врачей.
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