Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Ситуация на продовольственном рынке Дагестана стабильная»

На собрании Дмитрий Патрушев заметил, что в данное время ситуация на агропродовольственном рынке РФ находится на стабильном уровне, при этом перед Минсельхозом России поставлена цель по координации усилий на федеральном и региональном уровнях для сохранения устойчивости отрасли в условиях волатильности на глобальном финансовом рынке. Министерство разработало и представило на рассмотрение в Правительство РФ список дополнительных способов господдержки аграриев. Подробнее можно прочитать тут.