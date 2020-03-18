ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Ситуация на продовольственном рынке Дагестана стабильная»

Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Ситуация на продовольственном рынке Дагестана стабильная»

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18 марта, 2020. Среда 10:16
Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Ситуация на продовольственном рынке Дагестана стабильная»

16 марта министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев устроил срочное собрание по реализации Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности на фоне мирового кризиса.

Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Ситуация на продовольственном рынке Дагестана стабильная»
Общество

На собрании Дмитрий Патрушев заметил, что в данное время ситуация на агропродовольственном рынке РФ находится на стабильном уровне, при этом перед Минсельхозом России поставлена цель по координации усилий на федеральном и региональном уровнях для сохранения устойчивости отрасли в условиях волатильности на глобальном финансовом рынке. Министерство разработало и представило на рассмотрение в Правительство РФ список дополнительных способов господдержки аграриев. Подробнее можно прочитать тут.

 

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