Муфтият Дагестана призвал сократить время пятничных обрядов в мечетях

Также ими были даны рекомендации из-за с опасности распространения коронавируса. Запись с руководителем отдела фетв Зайнуллы Атаева можно увидеть на странице муфтията в Instagram. Подробнее можно прочитать тут.