Также ими были даны рекомендации из-за с опасности распространения коронавируса. Запись с руководителем отдела фетв Зайнуллы Атаева можно увидеть на странице муфтията в Instagram. Подробнее можно прочитать тут.
Муфтият Дагестана призвал сократить время пятничных обрядов в мечетях
- Автор Мадина
- 18 марта, 2020. Среда 09:27
Муфтият РД призывает имамов мечетей уменьшить время проведения пятничных обрядов.
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