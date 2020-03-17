ЗАМАНА - Россиянам предстоит решить судьбу поправок в Конституцию

Россиянам предстоит решить судьбу поправок в Конституцию

Автор
17 марта, 2020. Вторник 15:58
Россиянам предстоит решить судьбу поправок в Конституцию

Здесь можно прочитать самые важные изменения в Конституцию, которые вызывают большой интерес в стране.

Россиянам предстоит решить судьбу поправок в Конституцию
Общество

Пакет поправок в Конституцию принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации.  Президент России в процессе 2-го чтения в государственной думе выступил перед депутатами по поводу идей, затрагивающих высшее правительство РФ. Поправки в Конституцию нужны, их необходимость ощущалась давно. Они будут полезны для России и ее граждан. Поправки направлены на укрепление суверенитета России, ее традиций и ценностей. Всего, что является важным для жизни россиян. Также, Владимир Путин с уверенностью высказался, что Россия пройдет через все трудности, которые начались из-за появления коронавируса сначала в Азии, а потом и в Европе. Полный текст можно прочитать тут.

 

Прочитано 39 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top