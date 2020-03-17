Пакет поправок в Конституцию принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации. Президент России в процессе 2-го чтения в государственной думе выступил перед депутатами по поводу идей, затрагивающих высшее правительство РФ. Поправки в Конституцию нужны, их необходимость ощущалась давно. Они будут полезны для России и ее граждан. Поправки направлены на укрепление суверенитета России, ее традиций и ценностей. Всего, что является важным для жизни россиян. Также, Владимир Путин с уверенностью высказался, что Россия пройдет через все трудности, которые начались из-за появления коронавируса сначала в Азии, а потом и в Европе. Полный текст можно прочитать тут.
Россиянам предстоит решить судьбу поправок в Конституцию
- Автор Мадина
- 17 марта, 2020. Вторник 15:58
Здесь можно прочитать самые важные изменения в Конституцию, которые вызывают большой интерес в стране.
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