ЗАМАНА - Минздрав РД прокомментировал слухи о неготовности медучреждений к коронавирусу

Минздрав РД прокомментировал слухи о неготовности медучреждений к коронавирусу

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17 марта, 2020. Вторник 15:28
Минздрав РД прокомментировал слухи о неготовности медучреждений к коронавирусу

В социальных сетях республики пытаются начать панику среди жителей, распространяя фейковую информацию.

Минздрав РД прокомментировал слухи о неготовности медучреждений к коронавирусу
Общество

Официальная информация на данный момент: случаев коронавируса в Дагестане нет. Подробнее можно прочитать тут.

 

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