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Минздрав РД прокомментировал слухи о неготовности медучреждений к коронавирусу
- Автор Мадина
- 17 марта, 2020. Вторник 15:28
В социальных сетях республики пытаются начать панику среди жителей, распространяя фейковую информацию.
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