С 16 марта этого года республиканский филиал Россельхозцентра начал организацию широкого изучения сельхозугодий Дагестана. В рамках этих действий будут обновлены сведения о количестве перезимовавшего запаса саранчи.
Согласно показаниям Гидромецентра, весна в Дагестане будет аномально жаркой, в среднем градусник будет выше на несколько показателей, чем в прошлом году.
Это спровоцирует активность саранчи.
Идут работы для защиты от вредителей.
В Дагестане уже ранней весной ожидается начало развития саранчи
- Автор Мадина
- 17 марта, 2020. Вторник 14:12
Из-за очень теплой зимы уже ранней весной в РД ожидают нашествие саранчи.
С 16 марта этого года республиканский филиал Россельхозцентра начал организацию широкого изучения сельхозугодий Дагестана. В рамках этих действий будут обновлены сведения о количестве перезимовавшего запаса саранчи.
Согласно показаниям Гидромецентра, весна в Дагестане будет аномально жаркой, в среднем градусник будет выше на несколько показателей, чем в прошлом году.
Это спровоцирует активность саранчи.