ЗАМАНА - В Дагестане уже ранней весной ожидается начало развития саранчи

В Дагестане уже ранней весной ожидается начало развития саранчи

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17 марта, 2020. Вторник 14:12
В Дагестане уже ранней весной ожидается начало развития саранчи

Из-за очень теплой зимы уже ранней весной в РД ожидают нашествие саранчи.

В Дагестане уже ранней весной ожидается начало развития саранчи
Общество

С 16 марта этого года республиканский филиал Россельхозцентра начал организацию широкого изучения сельхозугодий Дагестана. В рамках этих действий будут обновлены сведения о количестве перезимовавшего запаса саранчи. Согласно показаниям Гидромецентра, весна в Дагестане будет аномально жаркой, в среднем градусник будет выше на несколько показателей, чем в прошлом году.  Это спровоцирует активность саранчи.
Идут работы для защиты от вредителей.

 

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