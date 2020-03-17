В Дагестане уже ранней весной ожидается начало развития саранчи

С 16 марта этого года республиканский филиал Россельхозцентра начал организацию широкого изучения сельхозугодий Дагестана. В рамках этих действий будут обновлены сведения о количестве перезимовавшего запаса саранчи. Согласно показаниям Гидромецентра, весна в Дагестане будет аномально жаркой, в среднем градусник будет выше на несколько показателей, чем в прошлом году. Это спровоцирует активность саранчи.

Идут работы для защиты от вредителей.