В РД деятели Общероссийского народного фронта начали контролировать постройку участкового госпиталя в селе Новый Кумух Буйнакского района, который обещали сдать еще в феврале этого года.

Стоит заметить, что старый госпиталь после землетрясения был признан аварийным, а постройку нового все никак не начинали.

Как сообщили местные граждане, поликлиника на период постройки новой находится в частном доме, где условия для приема людей отсутствуют. Подробнее прочитать можно тут.