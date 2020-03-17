Граждане селения беспокоятся, что постройка больницы затянулась.
В Дагестане активисты добиваются строительства участковой больницы
- Автор Мадина
- 17 марта, 2020. Вторник 13:47
В РД деятели Общероссийского народного фронта начали контролировать постройку участкового госпиталя в селе Новый Кумух Буйнакского района, который обещали сдать еще в феврале этого года.
Стоит заметить, что старый госпиталь после землетрясения был признан аварийным, а постройку нового все никак не начинали.
Как сообщили местные граждане, поликлиника на период постройки новой находится в частном доме, где условия для приема людей отсутствуют. Подробнее прочитать можно тут.