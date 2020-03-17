ЗАМАНА - В Дагестане активисты добиваются строительства участковой больницы

В Дагестане активисты добиваются строительства участковой больницы

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17 марта, 2020. Вторник 13:47
В Дагестане активисты добиваются строительства участковой больницы

В РД деятели Общероссийского народного фронта начали контролировать постройку участкового госпиталя в селе Новый Кумух Буйнакского района, который обещали сдать еще в феврале этого года.

В Дагестане активисты добиваются строительства участковой больницы
Общество

Граждане селения беспокоятся, что постройка больницы затянулась.

Стоит заметить, что старый госпиталь после землетрясения был признан аварийным, а постройку нового все никак не начинали.

Как сообщили местные граждане, поликлиника на период постройки новой находится в частном доме, где условия для приема людей отсутствуют.  Подробнее прочитать можно тут.

 

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