В Сулейман-Стальском районе Дагестана реализуют проект «Стальские сады»
- Автор Мадина
- 17 марта, 2020. Вторник 13:14
Первый заместитель министра сельского хозяйства Дагестана Шарип Шарипов нанес визит в Сулейман-Стальский район и познакомился с процессом реализации большого инвестиционного проекта «Стальские сады».
Шарипов совместно с руководителем района Нариманом Абдулмуталибовым нанес визит территории ООО «Паласа», где реализуется проект «Стальские сады».
Они увидели молодые суперинтенсивные яблоневые сады 2015-2019 годов посадки, а также систему мелиорации садов.
Далее Шарипов поговорил с сотрудниками и специалистами, работающими над проектом.
Стоит заметить, что благодаря началу такого проекта в оборот берутся заброшенные, условно орошаемые земли с/х назначения в селении Юхари-Стал. Также, было обеспечено больше 1 тысячи новых высокотехнологичных рабочих мест.
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