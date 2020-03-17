Первый заместитель министра сельского хозяйства Дагестана Шарип Шарипов нанес визит в Сулейман-Стальский район и познакомился с процессом реализации большого инвестиционного проекта «Стальские сады».

Шарипов совместно с руководителем района Нариманом Абдулмуталибовым нанес визит территории ООО «Паласа», где реализуется проект «Стальские сады».

Они увидели молодые суперинтенсивные яблоневые сады 2015-2019 годов посадки, а также систему мелиорации садов.

Далее Шарипов поговорил с сотрудниками и специалистами, работающими над проектом.

Стоит заметить, что благодаря началу такого проекта в оборот берутся заброшенные, условно орошаемые земли с/х назначения в селении Юхари-Стал. Также, было обеспечено больше 1 тысячи новых высокотехнологичных рабочих мест.