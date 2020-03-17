На острове Чечень открыли Первый пункт выгрузки водных биологических ресурсов

Стоит заметить, что остров размещается в отдалении 19 км от ближайшего места выгрузки ВБР. «Гражданам населенного пункта было тяжело сдавать пойманную рыбу в ближайший город. Организация такого пункта даст возможность упорядочить ловлю рыбы в районе острова и, что крайне важно, обеспечит 24 рабочих места», – сообщили в пресс-службе. Подробнее можно прочитать тут.