Стоит заметить, что остров размещается в отдалении 19 км от ближайшего места выгрузки ВБР. «Гражданам населенного пункта было тяжело сдавать пойманную рыбу в ближайший город. Организация такого пункта даст возможность упорядочить ловлю рыбы в районе острова и, что крайне важно, обеспечит 24 рабочих места», – сообщили в пресс-службе. Подробнее можно прочитать тут.
На острове Чечень открыли Первый пункт выгрузки водных биологических ресурсов
- Автор Мадина
- 17 марта, 2020. Вторник 13:11
На острове Чечень открылся 1-й пункт выгрузки водных биологических ресурсов.
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