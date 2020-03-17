ЗАМАНА - Правительство запустит сайт стопкоронавирус.рф

Правительство запустит сайт стопкоронавирус.рф

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17 марта, 2020. Вторник 10:06
Правительство запустит сайт стопкоронавирус.рф

Власти создали специальный сайт стопкоронавирус.рф для информирования об опасности коронавируса в РФ. 

Правительство запустит сайт стопкоронавирус.рф
Общество

На этом сайте можно будет читать правдивые новости о коронавирусе в России. Там же будут публиковаться опровержения слухов, создающихся для паники жителей. Все вопросы по коронавирусу можно задавать по бесплатной горячей линии 88002000112.

 

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