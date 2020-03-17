Правительство запустит сайт стопкоронавирус.рф

На этом сайте можно будет читать правдивые новости о коронавирусе в России. Там же будут публиковаться опровержения слухов, создающихся для паники жителей. Все вопросы по коронавирусу можно задавать по бесплатной горячей линии 88002000112.