На возведение 357 новых объектов уже выделен бюджет. Но есть и незаконченные в прошлом году объекты – из-за нехватки нужных документов, которые готовят муниципалитеты при маленьком количестве квалифицированных кадров.
В Дагестане построят 357 новых объектов
- Автор Мадина
- 17 марта, 2020. Вторник 09:11
На прошедшем недавно собрании Лидер РД Владимир Васильев затронул вопрос постройки социальных объектов в республике в рамках федеральных и дагестанских программ.
На возведение 357 новых объектов уже выделен бюджет. Но есть и незаконченные в прошлом году объекты – из-за нехватки нужных документов, которые готовят муниципалитеты при маленьком количестве квалифицированных кадров.
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