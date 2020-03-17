ЗАМАНА - В Дагестане построят 357 новых объектов

В Дагестане построят 357 новых объектов

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17 марта, 2020. Вторник 09:11
В Дагестане построят 357 новых объектов

На прошедшем недавно собрании Лидер РД Владимир Васильев затронул вопрос постройки социальных объектов в республике в рамках федеральных и дагестанских программ.

В Дагестане построят 357 новых объектов
Общество

На возведение 357 новых объектов уже выделен бюджет. Но есть и незаконченные в прошлом году объекты – из-за нехватки нужных документов, которые готовят муниципалитеты при маленьком количестве квалифицированных кадров.

Подробнее можно прочитать тут.

 

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