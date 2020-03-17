На прошедшем недавно собрании Лидер РД Владимир Васильев затронул вопрос постройки социальных объектов в республике в рамках федеральных и дагестанских программ.

На возведение 357 новых объектов уже выделен бюджет. Но есть и незаконченные в прошлом году объекты – из-за нехватки нужных документов, которые готовят муниципалитеты при маленьком количестве квалифицированных кадров.

