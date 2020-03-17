В Дагестане предложено дополнить закон о запрете продажи алкоголя
- Автор Мадина
- 17 марта, 2020. Вторник 08:29
Депутаты Народного Собрания РД рассмотрят поступивший проект закона о введении на территории Дагестана запрета на продажу алкоголя во время праздников. Текст законопроекта можно изучить на сайте парламента Дагестана в подразделе проекты нормативно-правовых актов.
Как сообщают, законопроект предложен Молодежным парламентом при НС Дагестана в порядке законодательной инициативы. Подробнее можно прочитать тут.