В Республике Дагестан в период с 17 по 18 марта ночью и утром ожидают сильное похолодание и заморозки в низменных, предгорных и горных районах. Информацию об этом передают в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

Как сообщают, температура воздуха с 17 по 18 марта упадет до -4 мороза, а в горах до -8.

В это время дагестанское МЧС советует гражданам региона быть внимательными и осторожными, а также отложить поездки в горы.