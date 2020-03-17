ЗАМАНА - В районах Дагестана ожидаются заморозки

В районах Дагестана ожидаются заморозки

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17 марта, 2020. Вторник 08:22
В районах Дагестана ожидаются заморозки

В Республике Дагестан в период с 17 по 18 марта ночью и утром ожидают сильное похолодание и заморозки в низменных, предгорных и горных районах. Информацию об этом передают в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану. 

В районах Дагестана ожидаются заморозки
Общество

 Как сообщают, температура воздуха с 17 по 18 марта упадет до -4 мороза, а в горах до -8.

В это время дагестанское МЧС советует гражданам региона быть внимательными и осторожными, а также отложить поездки в горы.

 

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