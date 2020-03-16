В дружеской атмосфере были обсуждены темы, которые касались вывода нелегального предпринимательства из «тени», а также необходимости технологических и промышленных парков для малого и среднего бизнеса. Подробнее можно прочитать тут.
На бизнес-завтраке делового клуба «Мой Дагестан» состоялся диалог власти и бизнеса
- Автор Мадина
- 16 марта, 2020. Понедельник 13:24
В Махачкале организовали бизнес-завтрак, проведенный деловым клубом «Мой Дагестан».
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