На бизнес-завтраке делового клуба «Мой Дагестан» состоялся диалог власти и бизнеса

В дружеской атмосфере были обсуждены темы, которые касались вывода нелегального предпринимательства из «тени», а также необходимости технологических и промышленных парков для малого и среднего бизнеса. Подробнее можно прочитать тут.