Способы обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков на реках Дагестана обговорили 13 марта на собрании, которое устроил заместитель председателя правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов. Подробнее можно прочитать тут.
В Дагестане создадут группы круглосуточного дежурства для защиты населения от паводков
- Автор Мадина
- 16 марта, 2020. Понедельник 10:17
Правительство Дагестана приняло решение об создании групп постоянного 24/7 дежурства для быстрого реагирования и оповещения жителей во время паводков.
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