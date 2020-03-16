Об результатах работы министерства за прошлый год и планах на 2020 год поведал лидер ведомства Ширухан Гаджимурадов. В своем выступлении он объявил, что в рамках работы по государственной поддержке дорожного хозяйства региона на прошлый год было выделено 11,3 миллиарда рублей. Подробнее можно прочитать тут.