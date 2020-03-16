Ширухан Гаджимурадов: «В рамках проекта «Дорожная сеть» в 2019 году отремонтировано 75 км автомобильных дорог»
- Автор Мадина
- 16 марта, 2020. Понедельник 10:05
13 марта в Национальной библиотеке Дагестана имени Расула Гамзатова прошло собрание министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.
Об результатах работы министерства за прошлый год и планах на 2020 год поведал лидер ведомства Ширухан Гаджимурадов. В своем выступлении он объявил, что в рамках работы по государственной поддержке дорожного хозяйства региона на прошлый год было выделено 11,3 миллиарда рублей. Подробнее можно прочитать тут.
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