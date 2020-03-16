Учёными СПбГУ открыта новая группа противораковых препаратов

Известно, что учёные из Санкт-Петербургского университета вместе со своими коллегами из Центра медицинской химии Тольяттинского госуниверситета, Белорусского госуниверситета и Брауншвейгского технического университета создали прототипы лекарств для того, чтобы лечить рак, основываясь на синтезе платины и палладия.

Ученые создали и изучили новый класс соединений, который представляет собой комплексы палладия с ациклическими диаминокарбеновыми лигандами и одинаковые по структуре комплексы платины. Комплексы палладия с ациклическими диаминокарбеновыми лигандами дают возможность фармацевтике синтезировать значимые органические соединения.