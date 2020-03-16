В Госдуме призвали АвтоВАЗ не повышать цены на автомобили

Депутат Государственной думы России Михаил Емельянов считает, что в таких условиях российскому производителю не стоит увеличивать цену своих автомобилей. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью сотруднику iReactor. Настоящее положение организации, когда значительное число поставщиков работают с иностранной валютой, не дает «АвтоВАЗу» какого-то выбора. Но в государственной думе считают, что такие решения лишены смысла. Если цена увеличится, а рубль будет падать еще сильнее, то автомобили будут приобретаться реже.

Депутатами предложено другое решение проблемы для АвтоВАЗа — уменьшить цену финальной продукции. Тогда в организации смогут рассчитывать на то, что российский гражданин, пострадавший от «взлёта» цены на доллар, сможет позволить себе приобрести автомобиль марки Lada. Если же увеличить цену, то покупателей у бренда не будет. Также депутаты просят лидеров АвтоВАЗа принять самостоятельное решение и не ждать государственной заморозки цен.