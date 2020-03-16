ЗАМАНА - Ученые выяснили, что лечить депрессию бессонницей можно, но осторожно

Ученые выяснили, что лечить депрессию бессонницей можно, но осторожно

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16 марта, 2020. Понедельник 08:39
Ученые выяснили, что лечить депрессию бессонницей можно, но осторожно

Новейшие исследования показывают пользу бессонницы при лечении депрессии, передает ToDay News Ufa.

Ученые выяснили, что лечить депрессию бессонницей можно, но осторожно
Общество

Сон – это важная физиологическая потребность каждого человека. Во время ночного отдыха происходит восстановление организма и его настройка на следующий день. Бессонница частенько приводит к тяжёлым болезням, как быстрым, так и в итоге накопительного эффекта. Так, ученые доказали, что даже от одной ночи без сна в крови и головном мозге повышается число бета-амилоида и тау-белка, которые являются основными провоцирующими причинами развития болезни Альцгеймера. Также всем известно, что бессонница приводит к усилению чувства одиночества, уменьшению активности префронтальной коры, что приводит к увеличению тревожности и ряду другим плохим последствиям. Но немецким врачом-психиатром Вальтером Шульте было выявлено улучшение состояния некоторых людей с диагностированной депрессией при бессоннице. Далее гипотеза о положительном влиянии недостатка сна при депрессии была доказано искусственно созданными экспериментами. Но в то же время специалисты видели улучшение не во всех случаях, а в некоторых бессонница даже приводила к ухудшениям. Поэтому использовать такое лечение можно только по рекомендации доктора и под постоянным наблюдением.

 

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