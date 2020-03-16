Ученые выяснили, что лечить депрессию бессонницей можно, но осторожно

Сон – это важная физиологическая потребность каждого человека. Во время ночного отдыха происходит восстановление организма и его настройка на следующий день. Бессонница частенько приводит к тяжёлым болезням, как быстрым, так и в итоге накопительного эффекта. Так, ученые доказали, что даже от одной ночи без сна в крови и головном мозге повышается число бета-амилоида и тау-белка, которые являются основными провоцирующими причинами развития болезни Альцгеймера. Также всем известно, что бессонница приводит к усилению чувства одиночества, уменьшению активности префронтальной коры, что приводит к увеличению тревожности и ряду другим плохим последствиям. Но немецким врачом-психиатром Вальтером Шульте было выявлено улучшение состояния некоторых людей с диагностированной депрессией при бессоннице. Далее гипотеза о положительном влиянии недостатка сна при депрессии была доказано искусственно созданными экспериментами. Но в то же время специалисты видели улучшение не во всех случаях, а в некоторых бессонница даже приводила к ухудшениям. Поэтому использовать такое лечение можно только по рекомендации доктора и под постоянным наблюдением.